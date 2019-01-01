جاتوزو: أتمنى أن يبقى هيجواين معنا
محمد عماد فيسبوك تويتر
هيجواين الذي يخوض موسمه الأول مع الروسونيري على سبيل الإعارة من فريق يوفنتوس، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للعمل مع مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.
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وعن هذا الأمر قال جاتوزو: "إذا تدرب جونزالو بهذه الطريقة التي رأيتها، سأدفع به في المباريات كما قررت الدفع به أمام سامبدوريا، إنه يتدرب بشكل احترافي وباحترافية كاملة".
كما أضاف المدرب الإيطالي: "أمر استمراره معنا أو رحيله يعود إلى شقيقه (مدير أعماله)، وليوناردو (المدير الرياضي لميلان)، ولكني أتمنى بقاء هيجواين معنا لأطول فترة ممكنة، وإذا لم يحدث هذا الأمر سنرى، ولكني أؤكد أن هيجواين سيشارك في المباريات طالما استمر بهذه الاحترافية".
يذكر أن هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا كان قد سبق له اللعب لصالح ريال مدريد ونابولي.