جاتوزو: أتحمل مسئولية خطأ أوسبينا أمام لاتسيو

مدرب نابولي يطمئن الجماهير رغم السقوط الجديد أمام لاتسيو

رفض المدير الفني لنادي نابولي جينارو جاتوزو إلقاء اللوم على حارسه دافيد أوسبينا، بعدما تسبب في هزيمة الفريق أمام لاتسيو بهدف نظيف في مباراة اليوم السبت.

وحاول الحارس الكولومبي مراوغة المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي، ليدفع الثمن بافتكاك الكرة منه داخل منطقة الجزاء، ومن ثم أرسلها مهاجم النسور بتسديدة سكنت الشباك، وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثماني دقائق فقط.

وبعد الهزيمة، قال مدرب ميلان الأسبق لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "قد طلبت من الفريق اللعب من الخلف والاعتماد على الحارس كمدافع إضافي يساعدنا بالتمريرة بالقدم، لذلك لا يمكنني الشكوى مما حدث، هذا خطر ووارد حدوثه في بعض الأوقات".

وأضاف "لست غاضبًا من أوسبينا لأنه فعل ما طلبته منه، سأشعر بالغضب من التعليقات السلبية، فنحن نعتمد عليه كلاعب إضافي لبناء الهجمات من الخلف، والجميع لاحظ الخطأ فقط، ولم يلاحظ 20 مرة أو أكثر كيف كان يرفع الضغط عن دفاعنا".

وتابع "استقبلنا بعض الأهداف الساذجة منذ وصولي للنادي، لكني أرى خطوات إيجابية إلى الأمام، وبالفعل بدأت أرى الفريق يلعب بالطريقة التي أريدها، لذلك يبدو لي أننا نسير على الطريق الصحيح".

وعن الطريقة التي يحتاجها نابولي للخروج من النفق المظلم والعودة مرة أخرى للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، قال "نحتاج سلسلة من النتائج الإيجابية لاستعادة الثقة. في الوقت الحالي نفرط في التفكير في أشياء كثيرة وهذا ليس صحيًا".

وختم حديثه "الفريق يتمتع بالجودة المطلوبة، ونحن بحاجة لمواصلة التدريب بنفس الطريقة، لدينا إيمان كامل بكل ما نقوم به، ونعرف أننا نعاني في بعض الأمور، وأحتاج إلى العمل الجاد في التدريب للحفاظ على تركيز اللاعبين ولزيادة ثقتهم بأنفسهم كل يوم، هدفنا هو الفوز بالمباريات ولا شيء آخر لأنه لا فائدة من النظر الجدول".

وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 24 نقطة، ليبقى كما هو في المركز التاسع، فيما عزز فريق النسور مكانه في المركز الثالث، بالوصول للنقطة الـ42، متأخرًا عن الثنائي المتصدر إنتر ويوفنتوس بثلاث نقاط فقط.