جابي يتحدث عن مواجهة الدحيل ورغبة الانتصار الثالث

مواجهة قوية بين السد والدحيل في دوري نجوم قطر

تحدث جابي فيرنانديز لاعب وسط السد القطري، على مواجهة الدحيل ضمن منافسات دوري نجوم قطر، المقرر لها غدًا السبت.

ويسعى السد لخطف نقاط المباراة أمام الدحيل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر على ملعب "الدحيل".

وقال جابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراتنا أمام الدحيل متكافئة وستكون جميلة من الطرفين ونحن هنا في الفريق على أتم الجاهزية لبذل قصارى جهدنا في اللقاء".

وأضاف: "فريقنا به لاعبين مميزين للغاية واكتسبوا العديد من الخبرات خلال الفترة الأخيرة، سيساعدون الفريق في مثل هذة المباريات الكبرى".

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وتابع جابي: "كلنا ثقة في جميع اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الدحيل لثلاث مرة من أجل السير نحو اللقب خلال الموسم الحالي".

ويسعى السد للفوز على الدحيل من أجل الاقتراب إلى القمة في دوري نجوم قطر خلال الموسم الحالي، حيث تم تأجيل له مباراتين.