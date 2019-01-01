جابي: نهائي كأس الأمير سيكون تاريخي وعلى تشافي أن يستمتع به

السد والدحيل في نهائي الكأس، فهل سيحافظ الثاني على اللقب أم سيحقق الزعيم الثنائية؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب جابي فيرنانديز؛ لاعب السد القطري، عن تحمسه لخوض نهائي كأس الأمير، مؤكدًا استشعار زملائه بالمسؤولية حتى تكون المباراة وداع تاريخي لتشافي؛ قائد الفريق.

تشافي أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، حيث سيكون نهائي الكأس هو آخر لقاء له في الملاعب كلاعب، على أن يتولى بعدها قيادة الزعيم فنيًا.

ويلتقي الزعيم أمام الدحيل غدًا الخميس، على ملعب الوكرة، في النهائي، بتمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة.

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جابي قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "متحفز للغاية لهذه المباراة، لأنه منذ اليوم الأول لي هنا، والجميع يتحدث عن أهمية الكأس للجمهور والجميع هنا، بجانب أننا سنلعب على ملعب الوكرة، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، وهذا حافز كبير لنا، حيث سيكون نهائي تاريخي".

وأضاف: "لعبنا مع الدحيل هذا الموسم مباراتين، والنهائي أمامه سيكون في غاية الندية والقوة، لأننا نريد أن نفوز بالثنائية حتى يكون موسمًا استثنائيًا للسد".

وعن كونها المباراة الأخيرة لتشافي، علق: "هو لاعب ملتزم وقدوة للجميع، سنفتقده كثيرًا، وعليه أن يستمتع بهذه المباراة، أتمنى أن نحقق اللقب حتى يكون خير وداع له".

يذكر أن السد وصل للنهائي بإقصاء الريان بهزيمته بثنائية نظيفة، بينما صعد الدحيل على حساب السيلية بالفوز بثلاثية نظيفة.