جابي: فرصنا أكثر من الدحيل بالكلاسيكو وأتشوق لمثل هذه المباريات

الإسباني أمامه فرصة كبيرة للحصول على لقب الدوري القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الإسباني جابي فيرنانديز؛ لاعب السد القطري، عن تشوقه لخوض لقاء الكلاسيكو أمام الدحيل، مؤكدًا أن فرص فريقه في تحقيق الفوز أكبر من خصمه.

كلاسيكو قطر من المقرر أن يقام في 30 من الشهر الجاري، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الـ20 من دوري نجوم قطر.

وقال جابي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الكلاسيكو ليس مصيري وفرص فريقنا في الفوز به أكبر من الدحيل، سنتعامل مع المباراة بذكاء تام، خاصة وأننا بدأنا العمل منذ بداية الموسم ونستحق التتويج باللقب".

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الإسباني أضاف: "لعبت الكثير من المباريات المهمة، وبالنسبة لي فخر كبير أن أحقق لقب الدوري في الموسم الأول مع السد، وأنا أعشق مثل هذه المباريات والتي ستكون مميزة لي ولفريقي من أجل الفوز باللقب".

واختتم: "أريد التتويج باللقب يوم السبت، لا أستطيع الانتظار لآخر مباراتين، لذلك أدعو الجماهير لدعمنا، هذه المباراة من أعلى المستويات ويجب علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية".

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن الدحيل، صاحب الوصافة، وحال فوز السد بالكلاسيكو سيتوج رسميًا بطلًا لدوري الموسم الجاري.