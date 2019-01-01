جابيجول: كنا ندًا قويًا لليفربول واقتربت من حسم مستقبلي

هل يحقق جابيجول حلمه ويلعب في البريميرليج

أكد جابرييل باربوسا الشهير بجابيجول، مهاجم فلامنجو، أنّ فريقه قدّم مباراة قوية ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية مشيرًا إلى اهتمامه الحالي ببحث مستقبله مع إدارة النادي.

ليفربول حصد بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على فلامنجو بهدف نظيف سجله فيرمينو.

وقال جابيجول في تصريحات عقب اللقاء: "لقد لعبنا مباراة متكافئة أمام ليفربول وصنعنا العديد من الفرص للتسجيل وعانينا كثيرًا، ولكني وضعت كل هذا الآن بجوار ظهري وأفكر في العطلة".

وتابع: "أستمتع في الوقت الحالي بالنقاش الدائر حول مستقبلي. لقد لعبنا مباراة كبيرة ولكن المنافس كان فريقًا عظيمًا صعّب الأمور علينا واستطاع خطف الفوز".

واختتم: "لو كنا نجحنا في تسجيل هدف من الفرص الكثيرة التي خلقناها لربما تغير الأمر ولكني سعيد باللقاء وبالمستوى الذي ظهرنا به".

وكان لاعب إنتر المعار إلى صفوف فلامنجو قد أبدى رغبته في اللعب لصالح ليفربول أو في الدوري الإنجليزي بصفة عامة مشيدًا بما يقدمه روبرتو فيرمينو.

واعتبر جابيجول فيرمينو نموذجًا يحتذى به لما قدمه في أوروبا لسنوات طويلة متمنيًا اللعب بجواره سواء في منتخب البرازيل أو ليفربول.

جدير بالذكر أنّ جابيجول هو من قاد فلامنجو للوصول إلى كأس العالم للأندية بعد تسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة أمام ريفير بليت والتتويج ببطولة كوبا ليبرتادوريس.