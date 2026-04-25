معتز الجمال

نجم ميلان: نضغط على مودريتش كل يوم لإقناعه بالبقاء.. وهناك الكثير من الحقد تجاه لياو!

ماتيو غابيا

في الوقت الذي يستعد فيه نادي ميلان لخوض أمتاره الأخيرة والحاسمة في الدوري الإيطالي، خرج ماتيو جابيا، مدافع الفريق وقائده الفعلي في غرفة الملابس، بتصريحات هامة كشف خلالها عن كواليس مستقبل المخضرم لوكا مودريتش، ووجّه رسالة دعم قوية لزميله البرتغالي رافائيل لياو في وجه الانتقادات.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس لكتيبة "الروسونيري"، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب "السيري آ" برصيد 66 نقطة، ويسعى لتأمين مقعده في دوري أبطال أوروبا وسط ملاحقة شرسة من يوفنتوس صاحب المركز الرابع (63 نقطة)، وروما الخامس (61 نقطة)، بينما يغرد إنتر بالصدارة بـ 78 نقطة يليه نابولي بـ 69 نقطة.

وتطرق جابيا للحديث عن الغموض الذي يكتنف مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، مؤكداً أن لاعبي ميلان يتمسكون ببقائه. وقال غابيا: "نضغط عليه يومياً، لكنه في النهاية قرار يخص حياته الشخصية".



ويُعد مودريتش ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق هذا الموسم رغم تقدمه في العمر، حيث خاض 35 مباراة في مختلف المسابقات (بإجمالي 2,756 دقيقة لعب)، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف في الدوري الإيطالي، مما يبرر رغبة غرفة الملابس الملحة في استمراره لموسم إضافي.

وفي سياق متصل، حرص المدافع الإيطالي على توفير غطاء من الدعم لزميله رافائيل لياو الذي طالته بعض الانتقادات مؤخراً، قائلاً: "يتعرض رافا في بعض الأحيان لقسوة مفرطة وغير مبررة. نحن كزملاء له ندرك تماماً مدى قوته وبراعته، ونرغب بشدة في مواصلة المشوار معاً".

وتدعم الأرقام تصريحات غابيا بقوة؛ فالنجم البرتغالي يقدم إسهامات هجومية واضحة هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 10 أهداف (9 منها في الدوري وهدف في كأس إيطاليا) بالإضافة إلى تقديم 3 تمريرات حاسمة، ليبقى أحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق.

وتكتسب حالة التكاتف التي أظهرها جابيا أهمية مضاعفة بالنظر إلى الجدول المزدحم الذي ينتظر ميلان في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري الإيطالي، والتي ستحسم شكل المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويبدأ ميلان سلسلة مواجهاته الحاسمة بقمة نارية أمام غريمه وملاحقه المباشر يوفنتوس مساء غد الأحد، في مباراة تُعد بست نقاط. وتستمر رحلة الفريق بمواجهات لا تقل أهمية أمام "ساسولو وأتالانتا وجنوى وكالياري".

