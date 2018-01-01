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جابياديني على رادار ميلان

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Getty Images
ميلان يواصل السعي من أجل تدعيمات يناير

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان قد وضعت النجم الإيطالي مانولو جابياديني على رأس قائمة اللاعبين المرغوبين من أجل التعاقد معهم في يناير.

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وكان ميلان قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وهي التي جعلت دخوله سوق الانتقالات الشتوية بقوة أمرًا حتميًا من أجل إنقاذ الموسم.

وبخصوص ذلك، تحدث موقع كالتشيو ميركاتو حول اقتراب ميلان من التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال نجم ساوثهامبتون مانولو جابياديني إلى صفوف الروسونيري.

وأضاف كالتشيو ميركاتو أن المحادثان بيم إدارتي ميلان وساوثهامبتون أخذت العديد من الخطوات المتقدمة خلال الأيام الأخيرة مما سهل الاتفاق على الشروط.

ومن المتوقع أن يكون جابياديني هو ثاني صفقات ميلان الشتوية، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس موريل من إشبيلية والذي سينضم إلى الفريق من بداية يناير.

يذكر أن باولو مالديني وريكاردو كاكا وليوناردو قد انضموا إلى إدارة الروسونيري بداية الموسم الحالي، وهو ما أعاد ترتيب الأوراق في البيت الميلاني ولو قليلًا.  

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