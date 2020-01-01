جابرييل.. مدافع أشعل الميركاتو وخطفه آرسنال، فما هي قيمته لأرتيتا؟

نتعرف على كل ما يخص جابرييل وما هي أهمية ضمه لآرسنال؟

أصبحت مسألة وقت ويُعلن آرسنال تعاقده رسميًا مع جابرييل، مدافع ليل، في صفقة ستكلف خزائن النادي الإنجليزي 27 مليون جنيه استرليني، وبعد منافسة شرسة مع أندية كثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

مانشستر يونايتد كان النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات المدافع في الميركاتو الحالي، كما حاول إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي جلّب جابرييل إلى جوديسون بارك، إضافة إلى وضعه كخليفة لكاليدو كوليبالي في نابولي.

في نهاية المطاف، كان ميكيل أرتيتا وإدارة آرسنال من تمكنوا من الظفر باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، ونبع ذلك من أفكار المدرب الإسباني التي لقيّت قبولًا وترحيبًا لدى اللاعب.

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تمثل الصفقة أهمية ودعم كبيرين بالنسبة لأرتيتا، فلا يخفى على أحد كيف عانى دفاع آرسنال الموسم الماضي ووضحت الثغرات كثيرًا فيه، إلى جانب المستوى الفردي المتواضع لأغلب عناصر النادي اللندني في مركز قلب الدفاع تحديدًا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على كل ما يخص جابرييل وكيف يمكن أن يستفيد به أرتيتا؟

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معاناة في التأقلم ثم انفجار

انضم جابرييل إلى ليل في يناير 2017 قادمًا من آفاي البرازيلي نظير 1.7 ملايين جنيه استرليني، وقرر النادي الفرنسي إعارته في المتبقي من ذلك الموسم إلى ترويس، ثم عاد إلى ليل وعمليًا لم يتمكن من التأقلم ليُعار ثانيةً ولكن إلى دينامو زغرب في يناير 2018.

قدّم جابرييل مباريات مميزة رفقة النادي الكرواتي ليعود مجددًا إلى ليل في موسم 2018-2019 ويبدأ في الانفجار تحديدًا منذ فبراير 2019، حيث ساهم بثنائيته مع خوسي فونتي في دفاعات الفريق بتأهل النادي لدوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان في الليج آ.

وفي الموسم المنقضي، كلل اللاعب جهوده بأن يكون جزءًا من ليل المُشارك في دوري الأبطال، حيث خاض مباريات دور المجموعات كاملةً، وأتى ناديه في المرتبة الرابعة في مجموعة كانت صعبة ضمت تشيلسي وفالنسيا وأياكس.

مُمرر ممتاز وصلب دفاعيًا

من أكثر ما يُميز جابرييل هي قدرته الاستثنائية على بناء اللعب من الخلف، في خاصية بات من المهم توافرها هذه الأيام في ظل الفلسفات الهجومية في عالم كرة القدم، هذا ما تؤكده إحصائية أن لا يوجد لاعب في ليل مرر الكرة إلى الأمام أكثر منه بـ578 تمريرة هذا الموسم.

كما أكمل جابرييل أكبر عدد ممكن من التمريرات باتجاه منتصف ملعب الخصوم على صعيد بطولة الدوري الفرنسي، ليحتل المركز الثاني على مستوى البطولة في التمريرات الأمامية إلى جانب المركز السادس عشر في فوزه بالمبارازات الهوائية.

سجل البرازيلي هدفًا في فوز ليل على ستراسبورج بهدفين لهدف، وشكّل تهديدًا في كل الكرات العالية على مرمى الخصوم بمعدل 17 فرصة، هناك فقط خمسة لاعبين في مركز قلب الدفاع حاولوا على مرمى الخصوم أكثر منه.

تظهر شخصية جابرييل الاستثنائية في موقف من طفولته، عندما رحل من مدينته إلى مدينة أخرى تبعد 12 ساعة فقط في سبيل الانضمام إلى آفاي وبدء مسيرته الكروية، كما عمد على تعلم الفرنسية عند وصوله إلى ليل وأتقنها في أقل من ثلاثة أعوام لدرجة أنه يقوم بالمقابلات الصحفية بها.

لم يحظ اللاعب بفرصة المشاركة مع منتخب البرازيل الأول، لكنه شارك مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا في أكثر من مباراة وكان من المتوقع تواجده مع منتخب البرازيل الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو لولا أزمة فيروس كورونا، الآن يتوقع أن يكون في الأولمبياد المؤجلة حتى وإن كان سيصل إلى الثالثة والعشرين من عمره في ديسمبر (مستغلًا استثناء اللجنة الأولمبية).

كيف سيستفيد ميكيل أرتيتا منه؟

الميزة الأولى لجابرييل أنه يلعب بقدمه اليُسرى، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مدافع بالنادي اللندني لديه هذه الخاصية واقعيًا، ويبدو أن أرتيتا اختار الخيار الأمثل في هذا الصدد.

تعتمد فلسفة أرتيتا في المقام الأول على بناء اللعب من الخلف، ويحتاج ذلك إلى مدافع مهاري نوعًا ما وذكي ويجيد اللعب بقدمه ببراعة، وبالنظر إلى الأسماء الموجودة في آرسنال حاليًا، فجميعهم تقريبًا لا يمتلك هذه الخصائص، لذلك فجابرييل سيكون طفرة مهمة في مشروع المدرب الإسباني.

هذا إلى جانب ما سيمنحه للفريق من صلابة دفاعية على الصعيد الفردي، فالجانرز عانى كثيرًا من أخطاء ديفيد لويز وسوكراتيس وموستافى طوال الموسم، بالتالي فالإضافة الفردية من جابرييل ستكون هامة جدًا في الفترة المقبلة.

القوة الهجومية الواضحة على صعيد تسجيل الأهداف وصناعة الخطورة لجابرييل تؤكد أيضًا أنه سيمثل قيمة مضافة في صناعة اللعب هجوميًا من خلال تمريراته أولًا وتقدمه في الركنيات والكرات الثابتة ثانيًا.

ضحايا جابرييل

مع انضمام جابرييل سيكون آرسنال لديه رسميًا 8 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز قلب الدفاع وهم "ديفيد لويز وبابلو ماري وويليام ساليبا وسوكراتيس وشكودران موستافي وروب هولدينج وكالوم تشامبرز"، وبالطبع فإن منهم من سيقع ضحية التعاقد مع النجم البرازيلي.

أغلب الظن أن موستافي سيرحل هذا الصيف أو الصيف المقبل مع نهاية عقده وعدم وجود رغبة من الإدارة للتمديد، الأمر نفسه لسوكراتيس، بينما تنتشر شائعات بالفعل أن روب هولدينج مطلوب في ليدز يونايتد.

في نهاية المطاف، سيقرر أرتيتا بقاء 5 مدافعين فقط، الأكيد أن بابلو ماري وويليام ساليبا وجابرييل هم الباقون، بينما قد يفلت لويز من الرحيل خصوصًا مع تمديد عقده مؤخرًا، ويتبقى 4 أسماء أخرى مصيرها لا يزال مبهمًا.