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باوليستا: انضمام تشيتشاريتو لفالنسيا يزيد التنافس في الفريق

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جابريل باوليستا مدافع فريق فالنسيا يرحب بفكرة انضمام المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو لصفوف الخفافيش.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب البرازيلي جابريل باوليستا مدافع فريق فالنسيا عن ترحيبه بفكرة انضمام المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو مهاجم ريال مدريد السابق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال زيارته لأحد مستشفيات الأطفال خلال حدث خيري حضره نجم دفاع الخفافيش.

وقال باوليستا: "هو لاعب عظيم بكل تأكيد، ووجوده معنا سيساعدنا بشكل كبير، لكننا في الوقت الحالي نملك فريقًا كبيرًا بالفعل وتشكيلة رائعة".

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وأضاف: "لا أعلم إذا ما كان سينضم لصفوف الفريق في المستقبل، لكن إذا ما انضم سيكون دافع لنا من أجل العمل بشكل أقوى وسيزيد التنافس بين عناصر الفريق".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت فالنسيا باللاعب المكسيكي في الفترة الماضية، خاصة في ظل بحث الفريق عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر أن تشيتشاريتو الذي سبق له اللعب في الليجا لصالح ريال مدريد يعاني من قلة الدقائق مع فريق وست هام تحت قيادة مانويل بيليجريني.

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