جائزة لاشين - الإعلان عن كرة ذهبية خاصة لحراس المرمى

الحارس السوفييتي يتم تكريمه بشكل خاص

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت فرانس فوتبول عن جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة لاشين" تعطى لأفضل حارس مرمى في الموسم المنصرم ضمن حفل الكرة الذهبية.

ويعد لاشين هو الحارس الوحيد الذي تحصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 1963.

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وذكرت الجريدة الفرنسية أن الجائزة ستمنح ضمن الحفل الذي سيكون بالثاني من ديسمبر، وسيتم إعلان المرشحين لها في الحادي والعشرين من أكتوبر.

وسبق وأضيف العام الماضي جائزة ريموند كوبا لأفضل لاعب شاب، والتي تحصل عليها كيليان مبابي في نسختها الأولى.

وسيتم الإعلام في الحفل النهائي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال والسيدات، بالإضافة لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة لاشين لحراس المرمى.