مشاركة تابع GOAL على جوجل

من قلب العاصمة التايلاندية بانكوك، كُشف الستار عن القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأفضل في قارة آسيا، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، في الحفل المُقام في مسرح أكسرا ثياتر كينج باور.

إعلان

19 جائزة مختلفة تم الإعلان عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ما بين الأفضل كلاعبين ومدربين ومسؤولين، إلى جانب الاتحادات الوطنية، فيما تولى تقديم الحفل، الثنائي التايلاندي أوتساد بانيشوكول وجيرادا يوهارا، كما تضمن عرضًا استثنائيًا يمزج بين التقاليد والتعبير الفني المعاصر.

أفضل لاعب في آسيا: علي رضا بيرانفاند

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تتويج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، بجائزة أفضل لاعب في القارة، متفوقًا على الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، نجمي الهلال والأهلي.

وحقق بيرانفاند إنجازًا قياسيًا، كأول حارس مرمى يُتوج بالجائزة عبر تاريخها، بعدما سبق وأن ترشح لها منذ نسخة 2019، فضلًا عن كونه أول لاعب إيراني يحقق اللقب منذ علي كريمي في 2004.

لماذا توج بيرانفاند بالجائزة؟

وكان الاتحاد الآسيوي، قد نشر حيثيات ترشح حارس مرمى تراكتور للجائزة، وهو الذي برز أداؤه في كأس العالم 2026، حينما تصدى لسبع كرات، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين إيران وبلجيكا، كما بات أكثر حارس مرمى مشاركة في تاريخ منتخب بلاده بـ90 مباراة، فضلًا عن قيادة تراكتور لبلوغ دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل مباشرة إلى مرحلة الدوري في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

إعلان إعلان

كلمة حارس إيران

وأعرب علي رضا بيرانفاند، عن سعادته بالتتويج بالجائزة القارية، قائلًا إن هذه اللحظة ستبقى في ذاكرته، كما وجه الشكر إلى جماهير نادي تراكتور ومنتخب إيران على اللحظات التي تقاسموها، بعدما تحدوا الصعاب معًا، وكذلك كل من سانده لارتداء قميص المنتخب الوطني الذي شكل نقلة نوعية في مشواره، مبينًا أن تلك الجائزة ستثلج صدور كل الجماهير المحبة للكرة في إيران.

مواضيع ذات صلة

وكان الحارس الإيراني قد أدلى بتصريحات في المؤتمر الصحفي قبل الحفل، حيث انتقد نظام دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجه كرة القدم في بلاده، وتأثر الفرق الإيرانية بغياب مبدأ تكافؤ الفرص في القارة، في ظل عدم قدرة الأندية على استضافة المباريات في إيران.

اليابان تنتزع "أفضل اتحاد" من السعودية

وحول قائمة جوائز الاتحادات الأعضاء، فقد فاز الاتحاد الياباني بجائزة "الفئة البلاتينية" لأفضل اتحاد وطني، بعد منافسة مع نظيره السعودي والأردني.

إعلان

وفيما يتعلق بالفئات الأخرى، فقد فاز الاتحاد التايلاندي بالجائزة الماسية لأفضل اتحاد، والهندي للفئة الذهبية، وبنجلاديش للفئة الياقونية.

الفائزون بالجوائز الفردية

وفي سياق متصل، جاءت القائمة الكاملة لبقية الفائزين بالجوائز الفردية، على النحو التالي..

إعلان

- أفضل مدرب للسيدات في آسيا: مرزية جعفري (إيران).

- أفضل مدرب للرجال في آسيا: جو كورودا (اليابان).

إعلان

- أفضل لاعب في كرة الصالات: محمد عثمان موسى (تايلاند).

- أفضل لاعبة محترفة خارج آسيا: كايلتين فورد (أستراليا).

إعلان

- أفضل لاعب محترف خارج آسيا: لي كانج إن (كوريا الجنوبية).

- أفضل لاعبة شابة: يو جونج هيانج (كوريا الشمالية).

إعلان

- أفضل لاعب شاب: ريونوسوكي ساتو (اليابان).

- أفضل لاعبة في آسيا: كيم كيونج يونج (كوريا الشمالية).