ثيو هيرنانديز: شعرت بالإهانة في ريال مدريد

ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي يؤكد في تصريحات صحفية أن فترته مع النادي الملكي لم تكن سهلة عليه.

كشف ثيو هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق وميلان الحالي عن فترة صعبة في مسيرته الكروية عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى ونقلتها على لسانه صحيفة "آس" وأكد خلالها أنه تعلم الكثير من فترته في ريال مدريد لكنه تعرض للإهانات أيضًا.

وقال هيرنانديز: "تلقيت الكثير من الانتقادات والاهانات في ريال مدريد بعضها لم يكن حتى منطقيًا، لكنني هناك نضجت على المستوى الشخصي وعلى أكثر من مستوى".

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وأضاف: "جلسة مالديني معي من أجل قدومي لميلان كانت فخرًا بالنسبة لي لقد كان مقنعًا للغاية ولم يستغرق الكثير من الوقت حتى يقنعني بالموافقة".

وأكمل: "هدفي هو حمل لقب دوري أبطال أوروبا لكن أولًا يجب أن نصل لهناك، في الوقت الحالي نحن على مسافة بعيدة من ذلك الحلم وأمامنا الكثير من العمل".

جدير بالذكر أن ثيو هيرنانديز كان قد انضم للميلان هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد مقابل ٢٠ مليون يورو في صفقة انتقال نهائي.