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دوري أبطال أفريقيا

مهاجم صن داونز: يجب عليّ تسجيل هدفين أو أكثر بالمباراة الواحدة

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مهاجم صن داونز يتحدث عن تسجيل الأهداف
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى ثيمبا زواني، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عدم رضاه عن أدائه خلال مباراة الأهلي الماضية، مؤكدًا على أنه يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف.

زواني سجل هدفًا في فوز صن داونز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لاعب صن داونز قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "لست راضيًا عن أدائي، وأكتسب المزيد من الثقة مع توالي المباريات بدوري أبطال إفريقيا".

ثيمبا زواني تابع: "أشعر أنه علي أن أسجل هدفين أو ثلاثة خلال المباراة الواحدة، ودائمًا تتيح لي ثلاث أو أربع فرص في المباراة، واستغل واحدة فقط".

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وواصل: "يجب أن أساعد زملائي في الملعب، والشعور بالمسؤولية بشكل أكبر خلال المباريات المقبلة".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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