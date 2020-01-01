ثورة قادمة في الملكي .. ريال مدريد يقرر تخفيض رواتب نجومه من جديد

نادي ريال مدريد يقرر تخفيض رواتب نجومه من جديد بنسبة 30% لتعويض الخسائر المتوقعة في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة ريال مدريد تفكر في تخفيض رواتب نجوم النادي من جديد بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا وتأثيره الواضح عليهم.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النسبة الجديدة ستكون مستقلة عن الـ 10% التي أقرها النادي لهذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن النسبة الجديدة ستكون في الموسم المقبل، ولن يتم تطبيقها سوى على الفريق الأول بكل عناصره بعيدًا عن بقية فرق النادي وموظفيه، وقد تمتد لتمس الرديف.

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ولن يكون ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي سيطبق تخفيض الرواتب في الموسم المقبل بحسب ما أكدت الصحيفة، حيث سيتبعه الكثير من الأندية.

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وحقق ريال مدريد دخل قيمته 822 مليون يورو هذا الموسم مقسمة بين 161 مليون من العضويات وأسعار التذاكر، و109 مليون قيمة مكافآت المسابقات والمباريات الودية التي خاضها، بالإضافة لـ 180 مليون يورو حقوق تلفزيونية، و371 من التسويق.

ويتوقع النادي الملكي أن يعاني على كل تلك المستويات في الموسم المقبل ووضع سيناريو توقع خلاله أن يخسر 20% من تلك الأرقام بواقع 165 مليون يورو.

ويقدم ريال مدريد 283 مليون يورو من دخله كراتب لنجومه وموظفيه، وتخفيض تلك الرواتب بنسبة 30% سيوفر للنادي حوالي 85 مليون يورو.

ويستهدف النادي العاصمي أن يصل بذلك الرقم لـ 100 مليون يورو بتخفيض رواتب عدد من كوادر الإدارة بالإضافة لعناصر من فريق الرديف.

جدير بالذكر أن العديد من أندية أوروبا كانت قد أعلنت بالفعل عن تخفيض رواتب نجومها، على رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان وآرسنال وغيرهم.