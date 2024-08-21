ثنائي برشلونة والثالث من فرنسا .. الاتحاد يحصر خياراته لدعم الدفاع في 3 أسماء

العميد يبحث عن حبة الكرز لسوق انتقالاته الممتاز هذا الصيف

تسعى إدارة الاتحاد جاهدة للتعاقد مع قلب دفاع أجنبي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد حصرت الأسماء المرشحة إلى 3 لاختيار أحدهم.

الاتحاد نجح هذا الصيف في إبرام عدد من الصفقات الممتازة، ولكن مازال ينقصه "حبة الكرز" لتلك الكعكة الجميلة وهو التعاقد مع مدافع جديد، خاصة في ظل عدم الاقتناع بالإيطالي لويز فيليبي والبحث عن طريقة لإخراجه من الفريق دون خسائر كبيرة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفريق الجداوي حدد 3 أسماء لاختيار أحدهم، وذلك بناءً على ترشيحات من المدير الرياضي رامون بلانيس، اثنان منهما يلعبان في برشلونة والثالث مع باريس سان جيرمان في فرنسا.

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الخيار الأول هو الفرنسي كليمون لونجليه، المرتبط مع البارسا بعقد يمتد حتى صيف 2026 وقد قضى الموسمين الأخيرين معارًا لتوتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين، فيما الثاني هو زميله إينيجو مارتينيز الذي يدخل هذا الموسم العام الأخير في عقده مع برشلونة، فيما الخيار الثالث هو دانيلو بيريرا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الرياضية إلى أن هناك أسماءً أخرى أمام إدارة الاتحاد لكن تلك الخيارات هي الأقرب لدعم الدفاع، مشيرة إلى أن المسؤولين يدرسون ملفات كل مدافع جيدًا جدًا للاستقرار على التحرك الجاد نحو ضم أحدهم.

