ثنائي إيطالي ينافس جوارديولا على لقب "الأفضل في 2023"

الإسباني هو الأقرب للفوز بها..

تم إعلان القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل مدرب في عام 2023، حيث يتنافس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع ثنائي إيطالي على الجائزة.

الجائزة التي تقدم في حفل الأفضل يوم 15 يناير 2024، ينتظر أن يكون بيب جوارديولا المرشح الأول للفوز بها.

كيف لا وبيب قد فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي، وقدم أداء استثنائيًا في جيل تاريخي لمانشستر سيتي.

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يتنافس معه كل من لوشيانو سباليتي الذي قاد نابولي لإنجاز لا ينسى وهو تحقيق لقب الدوري الإيطالي، وسيموني إنزاجي الذي قاد إنتر ميلان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن جوارديولا كان قد حقق جائزة الأفضل من "فيفا" على المستوى التدريبي في مناسبة واحدة سابقة كانت عام 2011،