كافأ مدربه .. ظهور مؤثر لمصطفى محمد في ديربي جلطة سراي وبشكتاش

حسم جلطة سراي لقاء الديربي أمام بشكتاش ضمن الجولة الـ29 من الدوري التركي لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد، وقد لعب نجمه المصري مصطفى محمد دورًا مؤثرًا في الفوز.

جلطة سراي لا يعيش موسمًا جيدًا في تركيا، إذ يتواجد في المركز الـ15 برصيد 35 نقطة، ولا يُعد بشكتاش أفضل حالًا كثيرًا بامتلاكه 45 نقطة في المركز الثامن، إذ فقد الفريقان كل فرصهما في المنافسة على اللقب.

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مصطفى محمد لعب أساسيًا في المباراة بدلًا من المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقد كافأ مدربه، دومينيك تورينت، على تلك الثقة بالوقوف خلف هدفي الفوز.

النجم الدولي المصري لم يُسجل خلال اللقاء لكنه صنع هدفي المباراة لزميله محمد كريم أكتورك أوغلو، وقد غادر الملعب عند الدقيقة الـ68 ونال بطاقة صفراء في نفس الدقيقة.

حصيلة المهاجم المصري الهجومية كانت 6 محاولات للتسديد، 2 منها كانتا على المرمى، وقد صنع فرصتين ومرر 11 تمريرة بدقة 64%.

الجزائري سفيان فيجولي زميل مصطفى محمد في جلطة سراي لم يُقدم أداءً هجوميًا قويًا خلال اللقاء، إذ لم يُسدد أي كرة ولم يصنع أي فرصة واكتفى بـ20 تمريرة قبل أن يُغادر المباراة بعد الشوط الأول مباشرة.

الجزائري الآخر رشيد غزال نجم بشكتاش لعب مباراة جيدة جدًا، إذ حاول التسديد مرة واحدة وصنع 3 فرص للتسجيل ونجح في الحصول على 5 أخطاء، وقد مرر 47 تمريرة بدقة 70%.

يُشار إلى أن جلطة سراي ضم مصطفى محمد بالإعارة أولًا من الزمالك قبل أن يشتريه نهائيًا في ديسمبر الماضي، وقد عانى اللاعب من عدم ثبات المدرب السابق فاتح تريم على تشكيل واحد لكن الأمور تغيرت للأفضل نسبيًا مع الإسباني تورينت.