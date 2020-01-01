ثنائي مانشستر سيتي: لا نفهم كيف فاز مانشستر يونايتد

نجوم مانشستر سيتي يتعجبون من الخسارة أمام يونايتد في ديربي كاراباو

تعجب كل من كيفن دي بروينه وإلكاي جوندوان من الطريقة التي خسر بها مانشستر سيتي أمام يونايتد في مباراة ديربي إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وأهدر الفريق السماوي العديد من الفرص السهلة، فضلاً عن تعلمق الحارس دافيد دي خيا، ليدفع الضريبة باستقبال هدف عن طريق نيمانيا ماتيتش، انتهت به مباراة الإياب.

وبعد المباراة قال اللاعب الألماني "كان يجب أن نحرز هدفًا مبكرًا في الشوط الأول، وكان ينبغي علينا الخروج من الشوط الأول بهدف أو اثنين على الأقل، لكن الأمر لم يكن كذلك".

رجل رائع – رجل مخيب | مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وأضاف "المدرب قال لنا قبل المباراة إنها تجربة لنا، علينا أن نعيش ونتغلب عليها، لكن على أي حال، أعتقد أنه ما زال بإمكاننا التطور، إنها عملية تعليم ليس أكثر من ذلك".

فيما قال السهم الأشقر البلجيكي "لا أستطيع أن أفهم كيف خسرنا هذه المباراة، بالنسبة لي. لم أر فرصة واحدة لمانشستر يونايتد على مرمانا، وفي النهاية خسرنا بهدف قبيح، لم نبعد الكرة بشكل صحيح ومن لا شيء سجلوا، هل تعتقد أنهم خلقوا ولو فرصة واحدة؟".

وأنهى المقابلة "لقد قاتلنا طوال المباراة وسوف نتعلم من الأخطاء، وإذا فزنا في النهاية فلن يتحدث أحد عن هذه المباراة، النهائي سيكون يومًا جميلاً، وحتمًا سنقاتل من أجل الفوز بالكأس، وإذا فعلنا ذلك، سيكون اليوم أكثر جمالاً".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه أستون فيلا في نهائي "ويمبلي" المقرر له في اليوم الأول من مارس المقبل.