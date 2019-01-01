ثنائي ليفربول: قدمنا أفضل أداء لنا هذا الموسم ويمكن أن يحدث أي شيء في البريميرليج

حديث أرنولد وميلنر عقب مباراة ليستر سيتي

يعتقد ثنائي ليفربول، أرنولد وجيمس ميلنر أن فريقهم عليه مواصلة العمل في الدوري الإنجليزي بالرغم من الفارق الكبير بينهم وبين أقرب الملاحقين لأنه يمكن أن يحدث أي شئ في الكرة الإنجليزية.

ونجح ليفربول، في تحقيق فوزاً عريضاً على حساب ليستر سيتي برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرنولد في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد لعبنا كرة قدم جيدة بعد سفر طويل وتعب المشاركة في كأس العالم للأندية، نعم إنه أفضل أداء لنا هذا الموسم الفوز بتلك النتيجة شيء نفتخر به".

وحول هدفه اليوم، قال الظهير الشاب: "عادة أنا لا أسجل، ولكني رأيت مساحة بجوار ماني فتدخلت وسددت الكرة من لمسة واحدة من الرائع أن أسجل، ولكن النقاط الثلاث هي من جئنا من أجله".

وتابع: "لم نتخيل أن يكون الفارق بيننا 13 نقطة، ولكننا سعداء للغاية أن نكون على المقدمة سنواصل العمل لأن يمكن أي يحدث أي شيء".

وتألق أرنولد اليوم، ونجح في صناعة هدفين وتسجيل هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً.

وفي سياق متصل، قال جيمس ميلنر لاعب ليفربول: "أعتقد أنه كان من المهم أن نبدأ المباراة بشكل جيد، لقد علمنا أنهم سيهاجمون في الشوط الأول، لقد كان أداءً رائعاً وتسجيلنا هذا العدد من الأهداف أمراً ساراً لنا".

وواصل: "إنها إحدى الليالي الناجحة لنا هذا الموسم، نحن في منتصف الطريق حتى نهاية الدوري برغم هذا الفارق، الكثير يمكن أن يحدث".

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وأتم ميلنر حديثه عن زميله في الفريق أرنولد وقال: "ترينت يتحسن باستمرار، إنه لا يصدق وهناك الكثير من التحسن سيأتي لأننا سنعمل معه".

وبعد نتيجة اليوم ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثعالب عند النقطة 39 في المركز الثاني.