ثنائي توتنهام الأقرب للانضمام إلى يوفنتوس في ميركاتو الصيف

ألديرفايرلد وتريبير على رادار فريق السيدة العجوز قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية

اقترب المدافع الدولي الإنجليزي كيران تريبير نجم نادي توتنهام هوتسبر من الخروج من ناديه في ميركاتو الصيف، وذلك بعد أنباء اهتمامه بالرحيل إلى نادي نابولي أو يوفنتوس الإيطالي.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن نادي يوفنتوس يريد أيضًا ضم توبي ألديرفايرلد مدافع توتنهام الآخر، مستغلين وجود شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب البلجيكي بقيمة 25 مليون إسترليني في العام الأخير من عقده.

وأضاف الموقع المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن نادي يوفنتوس سيكون له الأفضلية في ضم كلا اللاعبين، وذلك إذا قدموا عرضًا مقبولًا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان تريبير أحد الأعمدة الأساسية في منتخب إنجلترا الذي توج بالمركز الرابع في كأس العالم الأخيرة روسيا 2018.

يشار إلى أن توتنهام هوتسبر يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو أمام ليفربول، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.