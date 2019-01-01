ثنائي تشيلسي ونابولي يرفضان التجديد وينتظران برشلونة

ثنائي تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي ينتظران تقديم برشلونة للعروض بشكل رسمي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فابيان نجم وسط ملعب فريق نابولي الإيطالي قد رفض مؤخرًا تمديد تعاقده مع الفريق الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب يدرك أن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته لذلك قرر تأجيل التفكير في مستقبله مع نابولي بالوقت الحالي.

ويخشى برشلونة من فقدان فرصة الحصول على خدمات اللاعب بالرغم من رفضه التمديد لصالح نابولي، في ظل وجود رغبة من عدة أندية أخرى في الحصول على خدمات.

وتابع إريك أبيدال نجم برشلونة السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق فابيان خلال الفترة الماضية بشكل مكثف ورحشه للانضمام لصفوف الفريق قريبًا.

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ويتشابه موقف فابيان بالبرازيلي ويليان نجم تشيلسي الذي يملك عقدًا مع البلوز ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي فريق بيناير المقبل.

ورفض اللاعب تمديد تعاقده مع تشيلسي بحسب ما ذكرت الصحيفة أيضًا بعد حصوله على عرض للتجديد لمدة موسمين إضافيين، لكنه حاليًا في انتظار عرض برشلونة.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة طلب الحصول على ويليان في أكثر من مناسبة لكنه لم يتوصل لاتفاق مع تشيلسي.