ثنائي الأهلي يعود لتدريبات الفريق قبل مواجهة بيراميدز

الأهلي وبيراميدز مواجهة قوية في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شارك كلًا من هشام محمد وأحمد الشيخ، لاعبا الأهلي المصري، في مران الفريق بعد تعافيهم من الإصابة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري الأسبوع الجاري.

ويسعى الأهلي لتأمين صدارة الدوري المصري الممتاز، بالفوز على بيراميدز، في لقاء صعب للغاية لما فعله فريق بيراميدز مؤخرًا في البطولة المحلية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الثنائي عاد لمران الأهلي اليوم قبل مواجهة بيراميدز ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير أن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع معاونيه لوضع التجهيزات الخاصة لمواجهة بيراميدز الفريق الصعب.

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وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، من ربع النهائي، بعد الهزيمة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة والفوز في الإياب بهدف دون رد.