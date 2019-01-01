ثنائي الأهلي المحترف يعود إلى التدريبات الجماعية

الأهلي ينتظم في تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود ثنائي الأهلي المحترف للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الحالية استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز.

ويتوقف الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انطلقت يوم 21 الشهر الجاري حتى 19 من يوليو القادم.

وينتظم كلًا من المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيو أجايي، لاعبا الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء إجازتهم التي منحها لهم الجهاز الفني.

وأكد سيد عبدالحفيظ على الثنائي، ضرورة العودة في الموعد المحدد، لبدء فترة التجهيز لما تبقى من مباريات، وللموسم الجديد أيضًا.

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ويخوض الأهلي معسكرًا تحضيرًا خلال الفترة المقبلة في إسبانيا استعدادًا، لخوض منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطير الأهلي إلى إسبانيا يوليو المقبل، من أجل إقامة معسكر إعداد صغير يتخلله بعد المباريات الودية للوقوف على مستوى الفريق.