ثنائية المصري تطيح بالزمالك من قمة الدوري

الزمالك يسقط أمام المصري ويترك القمة للأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تخلى الزمالك عن قمة الدوري المصري، بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ27.

غياب فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق وخط الوسط تسبب في فقدان الزمالك لخطورته طوال المباراة، حيث تسبب سقوطه في فقدان قمة الدوري.

وأحرز إسلام أبو سليمة الهدف الأول للمصري البورسعيدي في الدقيقة 40 عن طريق ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد حصولهم على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف أوستين أوموتو الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد مرواغة محمود حمدي الونش بشكل رائع على حدود المنطقة، سكنت الزاوية اليسرى لشباك جنش.

وقلص محمود علاء الفارق للزمالك بهدف أول في الدقيقة 91 من ضربة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد محمود شوشه.

وحاول الزمالك في العودة للقاء مرة أخرى، لكن فشل لاعبيه في الوصول لشباك حارس مرمى المصري البورسعيدي ليفرط لاعبي الأبيض في أغلى 3 نقاط طوال الموسم.

وتجمد رصيد الزمالك عند 57 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 45 نقطة في المركز الرابع في ترتيب البطولة المحلية.