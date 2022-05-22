ثمانية ملايين تفصل برشلونة عن ليفاندوفسكي وبايرن يواصل موقفه الرسمي

يأمل نادي برشلونة دعم صفوفه بالتعاقد مع النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفاندوفسكي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف القادم وأكد اللاعب أنه لا ينوي تجديد تعاقده مع العملاق البافاري وطلب الرحيل عن صفوف النادي خلال سوق الانتقالات الجاري.

وقال هداف الدوري الألماني لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا: "أبلغت المدير الرياضي حسن صالحميدزيتش، برغبتي في الرحيل وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل".

بايرن ميونخ رفض رحيل نجمه وصرح أوليفر كان عضو مجلس إدارة النادي البافاري عن تجديد ليفاندوفسكي: "لدينا علم برغبته في الرحيل منذ فترة، لكن هذا لا يسبب لنا صداع".

قال الرئيس التنفيذي أوليفر كان: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023 وسيفي به".

وقال رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر في وقت لاحق لقناة "سبورت 1" الألمانية: "ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 30 يونيو 2023 وسيلعب معنا حتى نهاية عقده".

عقبة أمام انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

أكدت جريدة "بيلد" الألمانية أنه على الرغم من تصريحات بايرن ميونخ برغبته في الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى نهاية عقده في الصيف القادم، تختلف الأمور خلف الكواليس، حيث يستعد بطل الدوري الألماني، للموافقة على رحيل اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

وحسب ما أوردته جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عرض برشلونة 32 ميلون يورو من أجل التعاقد مع ليفاندوفسكي، لكن تبلغ مطالبة ميونيخ حوالي 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب نحو الكامب نو.

ليفاندوفسكي انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2014 بصفقة انتقال حر، وخلال 8 سنوات لعب البولندي الدولي 374 مباراة بقميص النادي الألماني وسجل 344 هدفًا وصنع 77 آخرين، وتوج ليفاندوفسكي مع البايرن بالدوري الألماني 8 مرات ورفع كأس ألمانيا 3 مرات بالاضافة لخمسة القاب سوبر ألماني، وحصد بطولة دوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة حيدة كذلك، وكأس العالم للأندية مرة أيضًا.

بايرن ميونخ يُهاجم ليفاندوفسكي

هاجم صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ اللاعب ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية: "وكيل ليفاندوفسكي يحاول دائمًا تغذية رأسه بفكرة التمرد على مدار الموسم، هذا أمر غير مناسب تمامًا".

وتابع: "ليفاندوفسكي لديه عقد مع البافاري حتى 2023 سيفي به كما أكدنا من قبل، لن نناقش ما يحدث داخل الغرف المغلقة أمام الإعلام خاصة العروض، لا يزال لديه عقد لمدة عام".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد تحدثنا مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي وأخبرناه برغبتنا في بقاء ليفاندوفسكي بالمستقبل لقد قدمنا عرضاً لتمديد تعاقده لذلك فأنا متفاجئ من انكار بيني زهافي ما حدث في تصريحاته".

اقرأ أيضًا..

تشافي: ليفاندوفسكي قالها بنفسه.. ومباراة فياريال قد تكون الأخيرة لديمبيلي!

ضربة مزدوجة لبرشلونة وباريس وعودة رونالدو .. من يعوض مبابي في ريال مدريد؟!