ثلاث إصابات جديدة تدخل تغييرات طارئة على تشكيلة إنجلترا

المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يتحدث عن إمكانية غياب الثلاثي آلي وهندرسون وسانشو عن المباراة المقبلة للإصابة. المدرب جاريث ساوثج

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عن إمكانية غياب ثلاثي الفريق جادون سانشو وديلي آلي وجوردان هندرسون عن اللقاء المقبل للأسود الثلاثة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن الثلاثي يعاني من مشاكل مختلفة قد تمنعهم من خوض اللقاء، وأنه لن يخاطر بأي منهم.

وقال ساوثجيت: "هناك أكثر من لاعب من غير المؤكد مشاركتهم، هندرسون واحدًا منم، قد نضطر للقيام ببعض التغييرات، ولا أريد أن أجعلها كثيرة، أبحث عن التوازن".

سانشو: سترلينج معلم للشباب في منتخب إنجلتراhttps://t.co/BoKYncb6cF — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "هناك أيضًا ديلي آلي الذي يعاني من إصابة عضلية، وجادون سانشو لديه بعض الانزعاجات لكن يجب أن نتأكد أنه بخير".

وأكمل: "من الهام للغاية أن يتمتع الفريق بالقدرة على العطاء وأن يكون لديه الطاقة الكافية، لذلك سيكون هناك تغييرات في المباراة المقبلة".

محدث - أبرز إصابات أسبوع التوقف الدولي

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي عانى بالفعل من سبع إصابات سابقة قبل وبعد مباراته أمام التشيك في تصفيات أمم أوروبا 2020.