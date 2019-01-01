ثلاثي برشلونة إلى ميلانو من أجل حفل الفيفا

ميسي وتير شتيجين ودي يونج إلى ميلانو من أجل حفل جوائز الأفضل "ذا بيست"

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سيتوجه ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج ومارك أندري تير شتيجين إلى مدينة ميلانو صباح الإثنين المقبل من أجل حضور حفل الفيفا السنوي لتقديم جوائز الأفضل خلال عام 2019.

ويحل برشلونة غدًا السبت ضيفًا ثقيلًا على غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، بعد تعادل أمام دورتموند في دوري الأبطال.

وعقب مواجهة غرناطة، سيستعد ثلاثي البارسا ميسي ودي يونج وتير شتيجين من أجل السفر لميلانو لحضور حفل توزيع جوائز الفيفا السنوي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وتم ترشيح الثلاثي ضمن القائمة المكونة من 23 لاعبًا لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، في الوقت الذي استقرت فيه القائمة النهائية على ميسي ورونالدو وفيرجيل فان دايك.

وفي الوقت ذاته، ينافس تير شتيجين مع أليسون بيكر وإيديرسون على جائزة أفضل حارس مرمى، ومن المتوقع أن ينضم دي يونج لتشكيلة العام كأحد لاعبي الوسط بعدما فاز بأفضل لاعب وسط في أوروبا.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد حل ثانيًا كأفضل لاعب في أوروبا خلف فيرجيل فان دايك، في الوقت الذي جاء فيه كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.