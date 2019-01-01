ثلاثة ملاعب عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

هل نرى نهائي دوري الأبطال في الوطن العربي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح تقرير صحفي إنجليزي عدداً من الملاعب خارج القارة الأوروبية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ووضعت من ضمنها ملاعب مصرية وسعودية وقطرية.

ويُلعب نهائي نسخة 2019 للمسابقة في العاصمة الإسبانية على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد.

صحيفة "ميرور" فتحت باب التكهنات لإقامة النهائي خارج القارة العجوز على أساس تصريحات لرئيس الاتحاد الأوروبي أليكس سيفرين ذكر بها الاحتمالية قبل مباراة كييف 2018.

ووضعت الصحيفة ملعب "الملك فهد" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي احتضن نهائي نسخة السوبر الإيطالي الأخيرة بين يوفنتوس وميلان.

مورينيو: ديربي ميلانو بشعار دوري الأبطال

قبل بداية مباريات السبت الكروي.. دعونا نتناقش سويًا بسؤال كروي عربي خالص👌



💫 أفضل لاعب عربي في التاريخ هو ـــــــــــــــــــــــــــ🤔 pic.twitter.com/H4PYet9jeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

بسبب لافتة الجماهير وقميص جورتسيكا - الاتحاد الأوروبي يعاقب بايرن ميونخ

ورشحت استاد "القاهرة" الدولي بالعاصمة المصرية بعد التحديثات في 2005 على يد نفس المهندس الذي أشرف على إنشاء الملعب الأوليمبي ببرلين.

وضمت القائمة ملعباً عربياً آخراً في صورة "خليفة" الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سيكون مسرحاً لفعاليات كأس العالم 2022 المقبلة.

وضمت قائمة الملاعب "الماراكانا" بالبرازيل، وعدة ملاعب من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يسبق أن لُعب أي نهائي قاري أوروبي خارج البلدان التابعة لها، سواء دوري الأبطال، السوبر، أو الدوري الأوروبي.