ثلاثة لاعبين أساسيين قد يغيبون عن صفوف فينورد في مباراة الفريق ضد نيك

قد يضطر فينورد إلى الاستغناء عن العديد من لاعبيه الأساسيين خلال المباراة الحاسمة خارج أرضه أمام نيك. ويبدو أن غياب لوتشيانو فالينتي عن المباراة في نيميجن شبه مؤكد، في حين أن مشاركة أنيل أحمد هودزيتش وأنيس حاج موسى لا تزال غير مؤكدة.

ووفقًا لشبكة ESPN، فإن الأمر سيكون بمثابة سباق مع الزمن بالنسبة لفالينتي بشكل خاص. فقد تعرض لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا لإصابة يوم الثلاثاء خلال التدريب المفتوح لفريق فينورد.

أمسك فالينتي بفخذه ولم يتمكن من مواصلة الحصة. وبذلك أصبحت مشاركته في مباراة الأحد خارج أرضه مهددة بشكل خطير.

لم يصدر فينورد أي توضيح بشأن إصابة فالينتي، لكن من غير المرجح في الوقت الحالي أن يشارك في المباراة التي ستقام على ملعب دي جوفرت.

كما أن مشاركة أحمد هودزيتش وهاج موسى في المباراة ضد نيك غير مؤكدة. لم يشاركوا في المباراة ضد فولندام (0-0).

وبالتالي، يتعين على روبن فان بيرسي العودة مرة أخرى إلى طاولة التخطيط. تظل مشكلة الإصابات في فينورد قصة متكررة. أُعلن يوم الخميس أن كاسبر فان إيك سيعود إلى ملعب دي كويب. والأمل معقود على أن يتمكن من مساعدة الطاقم الطبي في وقف موجة الإصابات.

يوم الجمعة بعد الظهر، سيحضر فان بيرسي المؤتمر الصحفي لفريق فينورد. ومن المحتمل أن يقدم المدرب الروتردامي تحديثاً جديداً حول فالينتي وأحمد هودزيتش وهاج موسى.