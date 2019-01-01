ثلاثة من كبار أوروبا يتصارعون على خدمات جوندوجان

عقد الألماني ينتهي في 2020

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية أن الثنائي بايرن ميونخ وريال مدريد انضم لإنتر في الاهتمام بالتعاقد مع نجم خط وسط مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان.

وينتهي عقد جوندوجان في يونيو 2020، ولكن حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع ناديه لتمديد تعاقده رغم المفاوضات الجارية.

وأشار كلاً من "كالتشيو ميركاتو" و"صن" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وضع جوندوجان على قائمته لتدعيم الفريق الصيف المقبل ولكنه ليس الاسم المفضل في ظل السعي لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونخ وإنتر هما الأكثر جدية لضم اللاعب، وأن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبافاري، بدأ الاتصالات للتعرف على رغبات اللاعب الشخصية.

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وأشار التقرير للصداقة القوية بين جوندوجان ولاعبا بايرن ماتس هوملز وروبرت ليفاندوفسكي من أيام تواجدهما في بوروسيا دورتموند قد تشجعه على اختيار الفريق الألماني.

ثالث الحلول إنتر يعرض بحسب التقرير راتباً يصل إلى ستة ملايين يورو موسمياً على جوندوجان، ولكن طلبات اللاعب هي تسعة ملايين وعقد لثلاثة مواسم.

ويلعب جوندوجان مع فريقه مانشستر سيتي مساء الإثنين مع ليستر سيتي ضمن الجولة قبل الأخيرة في صراع البريميرليج.