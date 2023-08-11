ثلاثة أسماء أحدهم مفاجأة.. تير شتيجن يختار أفضل حراس العالم

الحارس الألماني يدخل الموسم الجديد بعزيمة قوية..

المؤتمر الصحفي الأول لبرشلونة في موسم جديد من الدوري الإسباني، كان القائد الثاني للفريق مارك أندريه تير شتيجن حاضرًا فيه بالعديد من التصريحات الهامة.

الحارس الألماني تناول هدف برشلونة من الموسم قائلًا: "الوضعية المثالية هي أن نفوز بكل شيء، لكن هدفنا الأول هو أن نثبت للجميع أننا أفضل فريق بالعالم".

وتناول اندماج مواطنه إلكاي جوندوجان مع الفريق قائلًا: "إنه لاعب يملك كل شيء، الخبرة والألقاب، وقد فاز لتوه بدوري الأبطال ولا أعرف كم لقبًا حقق هناك (في مانشستر سيتي)، يبدو شخصًا متواضعًا للغاية ووظيفتي هنا أن أفعل كل شيء من أجل تأقلمه".

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وتطرق شتيجن إلى أفضل حراس العالم من وجهة نظره قائلًا إنهم كل من "تيبو كورتوا الذي يقوم بعمل رائع في السنوات الأخيرة، وإيديرسون، وأليكس ريميرو (حارس ريال سوسييداد) الذي يقدره كحارس ويحبه كشخص".