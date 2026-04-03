"ثلاثة أرباع مشجعي أياكس لا يريدون تجديد عقده"

يتطلع هينك سبان إلى المباراة بين أياكس وفرق توينتي. ويشعر كاتب العمود في صحيفة «هت بارول» بالفضول بشكل خاص لمعرفة ما سيقدمه ووت فيغهورست في مواجهة النادي القادم من إنشيد.

يكتب سبان أنه يتطلع إلى هذه المباراة الحاسمة في الدوري الهولندي التي ستقام في ملعب يوهان كرويف أرينا لأسباب عديدة. "السبب الأول هو ووت."

"في موقع Ajax Showtime، وهو مجلة إلكترونية للمشجعين، أجروا استطلاعاً: هل يجب على أياكس أن يعرض على ويغهورست عقداً جديداً أم لا؟ قال ربع المشاركين الخمسمائة نعم، وقال ثلاثة أرباعهم لا"، هكذا يشارك سبان النتائج.

أما هو نفسه، فيمنح فيغهورست ميزة الشك، مع تقييم 6 في قسم "سبان يمنح النقاط". "هذا سيحفز ووت، لأن كل ما يُقال عنه يشجع هذا اللاعب القوي."

لعب ويغهورست البالغ من العمر 33 عامًا 1706 دقيقة هذا الموسم مع أياكس، موزعة على 27 مباراة رسمية.

وسجل ويغهورست خلال تلك المباريات سبعة أهداف وصنع هدفين. وينتهي عقده مع أياكس بعد انتهاء هذا الموسم.

خاض ويغهورست خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة مباراتيه الدولية رقم 50 و51 مع المنتخب الهولندي.