ثلاثة أخطاء تحكيمية تشعل الانتقادات في ركلة جزاء إنجلترا ضد الدنمارك

ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب إنجلترا في نصف نهائي اليورو أمام الدنمارك أثارت الكثير من الجدل.

تأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا، وذلك بعد فوزه على منتخب الدنمارك بنتيجة 2-1 بعد التمديد لأشواط إضافية.

وبعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة، شهد الشوط الإضافي الأول تسجيل منتخب إنجلترا هدف الفوز بعد حصول رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء نفذها هاري كين بطريقة سيئة قبل أن ترتد له الكرة ليضعها في المرمى.

وأثارت ركلة الجزاء التي حصل على "الأسود الثلاثة" الكثير من الجدل، بسبب ثلاث حالات تحكيمية دفعة واحدة في اللعبة التي قادت إلى ركلة الجزاء.

ماذا قال مدرب الدنمارك عن ركلة الجزاء؟

بعد المباراة أكد كاسبر يولماند مدرب منتخب الدنمارك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب الإنجليزي كانت غير صحيحة.

وقال مدرب الدنمارك: "القرار الذي أثر على المباراة كان ركلة جزاء، خلاف ذلك فإن النتيجة كانت ستظل 1-1".

وأضاف: "ركلة الجزاء الممنوحة لإنجلترا لم تكن ركلة جزاء، شعرنا بخيبة أمل كبيرة، اللاعبون بذلوا الكثير من الجهد في المباراة، لكن في الحقيقة لم أر أي التحام مع ستيرلينج، قد يبدو الأمر غريبًا، لكني أشعر أنه لم تكن هناك مخالفة".

ما هي الأسباب التي تؤكد عدم صحة ركلة الجزاء؟

الصحفي الإيطالي كارلو جارجانيزي كشف عن ثلاثة أسباب كانت يجب ألا تؤدي إلى احتساب ركلة الجزاء لصالح منتخب إنجلترا، مع نشر صور لتلك الحالات، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب جارجانيزي في تغريدة: "حسنًا في هدف إنجلترا لدينا: 1- الحكم كان يجب أن يوقف اللعب لوجود كرتين في الملعب، والكرة الإضافية كانت متداخلة في اللعبة".

مضيفًا: "2- ركلة الجزاء هي من غطس واضح، وليست أبدًا ركلة جزاء".

مختتمًا: "3- الجماهير سلطت أضواء الليزر على وجه كاسبر شمايكل أثناء محاولة التصدي، تقنية الفيديو تعمل".

So on England’s winning goal we have:



1. Play should have been stopped by ref as there were 2 balls on pitch and extra ball was interfering with play



2. Penalty a clear dive & never a penalty



3. Fans shone laser in Schmeichel’s face as he fumbled save



vAr wOrKs 👏 #ENGDEN pic.twitter.com/HMESA1haOV — Carlo Garganese (@carlogarganese) July 7, 2021

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