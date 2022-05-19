ثقة مفرطة؟ ليفربول يعلن استعدادته للاحتفال بالفوز على ريال مدريد!

أعلن ليفربول أنه سيقيم موكب احتفالي بعد ساعات فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا، حتى لو فشلوا في الفوز بأي ألقاب أخرى هذا الموسم.

حيث يمكن للريدز بقيادة يورجن كلوب أن يحصل الفريق في الأيام المقبلة على كأسين إضافيين، بعد أن فاز بالفعل بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة خلال الموسم.

وعلى الرغم من عدم انتهاء تلك البطولات، إلا أن ليفربول قد أعلن خطته للاحتفال بهذا الموسم، بعد مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ماذا سوف يفعل ليفربول؟

سيشهد العرض حافلة كبيرة يتواجد فيها أعضاء فريق ليفربول النسائي، الذين فازوا بلقب الدوري وضمنوا الصعود إلى الدوري الممتاز للسيدات.

وستسلك الحافلة طريق يمتد إلى 13.5 كيلومترًا مثل موكب 2019 وستبدأ في جنوب المدينة قبل أن تنتهي في "Blundell Street".

حيث يجري قدر كبير من العمل خلف الكواليس استعدادًا لهذا الحدث الضخم، الذي ربما سيكون تاريخيًا إذا فاز الريدز ببطولة الأبطال.

ماذا عن نهاية موسم ليفربول؟

حتى الآن استطاع فريق يورجن كلوب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة للأندية المحترفة، مما جعل الجميع يظنون أن الفريق يستطيع تحقيق رباعية تاريخية.

ويدخل ليفربول اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه مانشستر سيتي ويعلم أن الفوز على وولفرهامبتون سيضمن لقب الدوري إذا أهدر فريق بيب جوارديولا النقاط أمام أستون فيلا.

فيما لديه مواجهة مثيرة للغاية ضد نادي ريال مدريد يوم 28 مايو، في ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

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