ثروة فنية ولا مجال للبقاء .. ما هو مصير المعيوف والشهراني والبريك مع الهلال؟

كالقطار الذي لا يقف، دخل نادي الهلال فترة الانتقالات الشتوية 2022، حيث لم تسلم الفرق السعودية الكبرى من لدغاته، بعد أن تعاقد مع لاعبين مميزين من أندية النصر والاتحاد والأهلي.

البداية كانت عندما تعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للاتحاد، وبعدها توالت الصفقات المميزة، بالتعاقد مع عبد الرحمن العبيد من النصر، ومحمد العويس من الأهلي.

ومع تلك الصفقات، يظل التساؤل الذي يدور في عقل المشجع الهلالي الآن، ما هو مصير عبد الله المعيوف بعد التعاقد مع العويس، ومحمد البريك في ظل تواجد سعود عبد الحميد، وياسر الشهراني بضم العبيد، ومحمد كنو بعد أن يتم ضم المالكي؟

هذا ما سنناقشه سويًا خلال السطور التالية، ما هو مصير لاعبي الهلال بعد تلك الصفقات القوية؟

العويس أم المعيوف؟

محمد العويس هو الحارس الأساسي للمنتخب السعودي خلال الوقت الحالي، وقدم مستوى أكثر من مميز خلال الفترة الماضية، مما جعله الحارس الأبرز بالكرة السعودية خلال الوقت الحالي.

ولعب العويس هذا الموسم بالدوري السعودي مع الأهلي 9 مباريات، استطاع خلالها التصدي لـ29 كرة، وأخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء مرة واحدة، ولم يواجه أي ركلة جزاء، وأمسك بالكرة بعد التصدي لها 4 مرات.

وأما عن المعيوف، فإنه لعب 15 مباراة، تصدى فيهم لـ34 فرصة، وأخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء 6 مرات، وواجه ركلتين جزاء لم يتصد لأي واحدة، وأمسك بالكرة بعد التصدي لها مرة واحدة فقط.

وبشكل عام، لم يقدم المعيوف المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية، حيث كان مستواه مهتزًا بعض الشيء، وعلى الجانب الآخر العويس كان متألقًا.

بنسبة كبيرة سيتواجد المعيوف على مقاعد البدلاء للعويس، وسيكون مصيره إما الرحيل للانتقال إلى فريق آخر، أو يحصل على فرصة أخرى لإثبات نفسه، ووقتها سيستمر أساسيًا مع الزعيم.

البريك أم عبد الحميد؟

لا خلاف على أن محمد البريك يمتلك خبرة كبيرة، ويعد أحد ركائز نادي الهلال السنوات الماضية، ولكن عبد الحميد أيضًا الذي يبلغ من العمر 22 عامًا قدم خلال الفترة الأخيرة مستويات في غاية القوة.

وخلال الفترة الأخيرة تراجع مستوى البريك بعض الشيء، بالإضافة إلى أنه في حالة غيابه لا يوجد لاعب مميز يستطيع أن يعوضه، وهذا قد يكون هو السبب الأساسي للتعاقد مع الشاب عبد الحميد.

الكل يتسائل الآن، من سيلعب سعود عبد الحميد أم يظل البريك في مركزه؟ وهنا قد أقول السؤال يجب أن يكون هل سنرى عبد الحميد والبريك معًا بتشكيل الهلال الأساسي؟

إما أن يتم الاعتماد على البريك بشكل أساسي ووضع عبد الحميد كبديل له، أو الاعتماد على الثنائي، بوضع البريك كظهير أيمن، وأمامه عبد الحميد في مركز الجناح.

ويستطيع أيضًا عبد الحميد اللعب في مركز المحور، كما شاهدناه رفقة منتخب السعودية في كأس العرب الأخيرة، ولكن النتيجة في النهاية هو أن الثنائي سيشارك لا محالة.

العبيد أم الشهراني؟

الإجابة هنا محسومة بشكل كبير لصالح ياسر الشهراني، وهو اللاعب المميز الذي لم يجد له منافسًا في هذا المركز، إلا ناصر الدوسري مؤخرًا فقط، ولكن قد يكون للعبيد أدوار أخرى.

العبيد سيكون بديلًا للشهراني حال غيابه تحت أي ظرف، بعد فترة طويلة من المعاناة في هذا المركز، حيث لم يجد الهلال بديلًا للاعبه المميز الشهراني خلال الفترة الماضية.

تواجد العبيد سيكون مفيدًا أيضًا على مستوى خط الوسط، لأن ناصر الدوسري سيعود مجددًا لمركزه الأصلي في خط الوسط، وسيستفيد الفريق فنيًا بشكل كبير.

المرونة التكتيكية ستكون كبيرة، وسيستفاد الهلال فنيًا، وسيكون أمام البرتغالي ليوناردو جارديم أكثر من خيار في كل مركز بفضل هذه الصفقات المميزة.

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