كم تبلغ ثروة رونالدو، أعماله الخيرية وعقوده التجارية؟

يحظى رونالدو لويس نازاريو دي ليما بالتبجيل من قبل الكثير في كرة القدم لقدراته المخيفة، لكن جاذبيته خارج الملعب ساعدته على أن يصبح رجل أعمال

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كان رونالدو الفائز بكأس العالم 2002، أفضل لاعب كرة قدم في العالم ثلاث مرات والفائز مرتين بجائزة الكرة الذهبية ، أكبر نجم في كرة القدم منذ منتصف التسعينات حتى اعتزاله في 2011.

كان المهاجم البرازيلي المعروف باسم الفينومينو والذي حصل على لقب "أكثر الرياضيين شعبية" من قبل نايكي في عام 1998، واجهة اللوحات الإعلانية والإعلانات التلفزيونية، حتى أنه ظهر في مسلسل سيمبسونس الشهير.

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وضعت موهبة رونالدو عندما كان لاعبًا نجم المنتخب البرازيلي على قمة كرة القدم العالمية، وبالطبع جنى الكثير من المال الذي جعله رجل أعمال بعد اعتزاله.

لكن كم تبلغ ثروة رونالدو، وما هي أعماله التجارية ومن لديه من الرعاة؟ جول يجلب لك عن كل ما تحتاج إلى معرفته.

المحتوى

ما هي ثروة رونالدو؟

الثروة 300 مليون يورو مصادر الثروة كرة القدم، السندات، الاستثمارات تاريخ الميلاد 18 سبتمبر 1976 البلد البرازيل

يقدر صافي ثروة رونالدو بحوالي 300 مليون يورو (260 مليون جنيه استرليني / 325 مليون دولار)، وهناك الكثير من الاختلاف حول الرقم ومن الصعب تحديد الرقم الدقيق.

جاء الجزء الأكبر من أرباحه على مر السنين من خلال عقود كرة القدم وصفقات المصادقة، لكنه قام أيضًا باستثمارات، بالإضافة إلى وضع أمواله في وكالة رياضية وترفيهية، استخدم رونالدو أيضًا ثروته لشراء الحصة الأكبر في الفريق الإسباني ريال بلد الوليد في 2018.

صافي ثروة البرازيلي قابل للمقارنة إلى حد ما مع صافي زميله السابق في ريال مدريد ديفيد بيكهام، الذي حقق بالمثل وضع النجم خلال أيام لعبه ويقال إنه يمتلك ثروة صافية تبلغ 450 مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن البرازيلي يتخلف قليلاً عن أساطير العصر الحديث مثل ليونيل ميسي (400 مليون دولار) وكريستيانو رونالدو (466 مليون دولار).

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ما هو راتب رونالدو؟

يقدر أن رونالدو قد ربح ما بين 200 مليون دولار و 250 مليون دولار (160 مليون جنيه إسترليني - 200 مليون جنيه إسترليني) من عقوده عبر مسيرته مع كرة القدم، والتي لعب خلالها مع برشلونة وريال مدريد وإنتر وميلان وغيرهم، ومع ذلك ، كان عقده الأخير كلاعب مع عملاق الدوري البرازيلي كورينثيانز في عام 2011، عندما اعتزل اللعب.

وغم اعتزاله كرة القدم، يواصل رونالدو كسب المال من خلال صفقات المصادقة، ويعتقد أن بعضها يساوي مئات الملايين من الدولارات، ومن خلال استثماراته المختلفة.

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من هم رعاة رونالدو؟

صفقة الرعاية الرئيسية لرونالدو هي مع شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية ، والتي تتحمل رعايته مدى الحياة حتى بعد تعليق البرازيلي حذائه.

كان نجم المنتخب البرازيلي في أوج عطائه عندما وقع عقد الرعاية مع Nike، ولعب دور البطولة في عدد من الإعلانات التلفزيونية الشهيرة الخاصة بالشركة، مثل إعلان كأس العالم 1998 في المطار وإعلان "البطولة سرية" (القفص) الذي أخرجه تيري جيليام، والذي قدمه إيريك كانتونا.

حتى خلال صعوده إلى الصدارة في الأيام الأولى من حياته المهنية، عندما كان لا يزال مجرد مراهق، انضم رونالدو إلى جانب أمثال باولو مالديني ولويس فيجو وخورخي كامبوس في إعلان نايكي الشهير "الخير ضد الشر".

تم استخدامه بانتظام من قبل الشركة في بيع أحدث أحذية كرة القدم الخاصة بهم، وحتى أنهم أنتجوا خطًا من الأحذية المستوحاة منه: أحذية كرة القدم R9 Mercurial، التي كان يرتديها في كأس العالم 1998، وتم إعادة إنتاج أحذية R9 بواسطة Nike في 2014 و 2018، مع إطلاق الشركة مجموعة متنوعة من أحذية Mercurial Vapor بطابع R9.

عمل رونالدو أيضًا مع إلكترونيك ىرتس، حيث ظهر كنجم الغلاف في إصدار الأساطير من فيفا 18، مكملاً اللاعب الذي يحمل اسمه الذي ظهر في الإصدار القياسي، كريستيانو. وقد عمل أيضًا مع شركات كبرى مثل بيريلي وسنيكرز وبنك سانتادير.

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ما هي الأعمال التجارية لرونالدو؟

جمع رونالدو مجموعة أعمال متنوعة منذ اعتزاله كرة القدم ، واستثمر في الرياضة والترفيه ، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة خيرية.

كان اهتمامه التجاري الرئيسي في عام 2020 هو النادي الإسباني ريال بلد الوليد، بعد أن أصبح المساهم الأكبر والرئيس في عام 2018.

قال البرازيلي عند السيطرة على النادي الإسباني: "نريد أن ننمو ونصل إلى حيث تسمح لنا إرادتنا. سأستخدم أربع كلمات لتحديد سياستنا: التنافسية والشفافية والثورة والاجتماعية. أؤكد لكم أنكم ستجدوني كعشاق كاستيا ليون، بلد الوليد وريال بلد الوليد ".

Con Juan Carlos, presidente de la Asociación de Veteranos del @realvalladolid, con quienes vamos a colaborar estrechamente, y Eusebio, otro histórico de la entidad! pic.twitter.com/z6g0y1SBSl — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) September 15, 2019

قبل تولي رئاسة النادي، كان رونالدو أيضًا مساهمًا في فريق بدوري أمريكا الشمالية هو فورت لاوندرديل سترايكرس، وكان أيضًا مالكًا مشاركًا لفريق البرازيل لسباقات A1.

بعد فترة وجيزة من الاعتزال، كانت إحدى المشاريع التجارية الأولى لنجم السليساو السابق هي إنشاء وكالة المواهب الرياضية والترفيهية 9ine، والتي مثلت عملاء مثل نيمار وعدد من مقاتلي UFC البارزين، بما في ذلك أندرسون سيلفا، فيتور بلفور وجونيور دوس سانتوس.

قال رونالدو ذات مرة في مقابلة مع Valor Economico: "أحاول أن أظل متحفظ للغاية ، لقد قمت باستثمارات قليلة جدًا في حياتي. لدي فريق من خبراء الاقتصاد الذين يعيشون في إسبانيا ونلتقي عدة مرات في السنة لوضع العديد من الاستراتيجيات لكل واحد من استثماراتي، ولكن توجهي الاقتصادي هو أن أظل متحفظ دائمًا".

وأضاف: "في الحقيقة ليس لدي الوقت لأبقى طوال اليوم أشاهد سوق الأسهم. لدي قطعة صغيرة من أموالي ، صغيرة جدًا ، والتي أتركها لفريقي مع بعض الحرية حتى يتمكنوا من القيام باستثمار قوي أو اثنين ، لكنها ليس كثيرة حقًا".

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ما هي الأعمال الخيرية لرونالدو؟

شارك رونالدو في العديد من الأعمال الخيرية طوال حياته المهنية، بما في ذلك العمل كسفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

لعب المهاجم السابق في عدد من مباريات كرة القدم الخيرية، مثل مباراة الأمم المتحدة ضد الفقر، والتي ساهمت بأموال في جهود المساعدة في بلدان مختلفة، وساعدت مباراة 2014 في انتعاش الفلبين بعد إعصار هايان، في حين ركزت مباراة 2015 على تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية المتضررة من وباء الإيبولا.

رونالدو هو المؤسس والرئيس الفخري لمؤسسة فينومونا (مؤسسة فينومونا) ، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الاجتماعية الإيجابية في البرازيل من خلال الاستثمار في المشاريع التي تساعد المجتمعات في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية.

تم إنشاء أكاديمية R9 Ronaldo في عام 2015 ، مع إنشاء عدد من الفصول في البرازيل والصين والولايات المتحدة، كما أنه يشارك بشكل كبير في جهود الاتحاد الدولي الخيرية، حيث يعمل مع هيئة كرة القدم العالمية كسفير لكأس العالم من بين أمور أخرى.

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كم عدد متابعي رونالدو على مواقع التواصل الإجتماعي؟

بحلول ربيع 2020 ، كان لدى رونالدو أكثر من 30 مليون متابع عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به على تويتر وفيسبوك وإنستجرام، واسم المستخدم هو Ronaldo على جميع المنصات.

شكلت صفحته على Instagram أكثر من نصف هذا الرقم، مع ما يزيد عن 16 مليون على المنصة، ويبدو بالتأكيد أنه أكثر نشاطًا عليه بالذات.

وفي الوقت نفسه، كان لدى صفحة رونالدو على فيسبوك ما يقرب من 15 مليون مشترك وصفحته على تويتر أقل عدد من المتابعين مع أقل من مليون، ومثل معظم لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، فإن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بمزيج من المنشورات الدعائية والإشادة والتحديثات الصريحة خلف الستارة.

المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي لرونالدو قليلون جدًا مقارنة بأيقونات العصر الحديث مثل اسمه كريستيانو رونالدو، الذي لديه أكثر من 300 مليون متابع، وليونيل ميسي الذي لديه أكثر من 200 مليون متابع..

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