ثبتت التهمة .. حبس مهاجم سيلتا فيجو بتهمة التحرش الجنسي

بعد خمسة أعوام من الواقعة، تم اليوم الأربعاء، إدانة سانتي مينا؛ مهاجم سيلتا فيجو الإسباني، بتهمة التحرش الجنسي، والحكم عليه بالسجن.

الواقعة تعود لعام 2017:

في عام 2017، وبحسب التقارير الإسبانية الصادرة وقتها، فإن مينا قام بالتحرش بفتاة كانت تستقل سيارة خاصة رفقة زميله ديفيد جولدار.

مينا حاول وقتها إقامة علاقة جنسية مع الفتاة، لكنها رفض بشكل قاطع الاستجابة له، لكن ومع انتشار هذه الإدعاءات وقتها، تم إلقاء القبض على الثنائي.

التحقيقات المبدئية آنذاك أسفرت عن الإفراج عن اللاعبين، بداعي عدم كفاية الأدلة، حتى أثبتت التهمة على مينا اليوم وتم تبرئة جولدار.

ما هو الحكم؟

وفقًا لوكالة "EFE" فإن المحكمة حكمت بسجن سانتي مينا أربع سنوات بتهمة التحرش، مع تغريمه 50 ألف يورو كتعويض للفتاة، فيما تم تبرئة جولدار من جميع تهم التواطؤ التي وجهت له.

وبرأت المحكمة مينا من تهمة الاعتداء الجنسي، فيما أدانته بتهمة التحرش الجنسي، في الوقت الذي طلب به المدعي العام حبسه لمدة ثماني سنوات بتهمة الاعتداء.

وأكد دفاع لاعب سيلتا فيجو أنه سيستأنف على قرار إدانته بالتحرش.

إبعاد مينا عن تدريبات سيلتا فيجو:

النادي الإسباني قرر رسميًا، اليوم، حرمان سانتي من التدريبات مع الفريق الأول، مع فتح ملف تأديبي له، لتوضيح مهامه بالنادي خلال الفترة المقبلة، في ظل هذا القرار.

قرار إبعاد اللاعب جاء بصورة مؤقتة، على أن يتم تحديد بعد الأنشطة التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة.

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