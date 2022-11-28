ثالث الضحايا .. نهاية مشوار لاعب سعودي جديد في مونديال قطر

رينارد يواجه أزمة قبل مواجهة المكسيك

يواصل المنتخب السعودي حصد مصابيه خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022، إذ انتهى مشوار ثالث لاعبيه.

في المباراة الأولى للأخضر أمام الأرجنتين، خسر لاعبين؛ ياسر الشهراني وسلمان الفرج، وعاد كلاهما للرياض، لاستكمال المشوار العلاجي، بعدما تأكد عدم قدرتهما على اللحاق بالمباريات المتبقية من البطولة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي فإن مشوار محمد البريك؛ الظهير الأيسر للأخضر، انتهى هو الآخر، موضحًا أنه يحتاج للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين، إذ يعاني من تمزق عضلي.

"خبر"



تمزق عضلي سيبعد لاعب المنتخب محمد البريك لمدة اسبوعين تقريباً ..



وبالتالي لن يتمكن من المشاركة فيما تبقى من مباريات في كأس العالم#السعوديه#المنتخب_السعودي pic.twitter.com/pSNxWVjeZb — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) November 28, 2022

إصابة البريك تجعل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، في مأزق حول مركز الظهير الأيسر، إذ سبقه الشهراني أيضًا.

ومن المتوقع أن يدفع رينارد بالظهير الأيمن سعود عبد الحميد في الجهة اليسرى خلال المباراة المقبلة أمام المكسيك، إذ كان قد دفع به في المركز ذاته في مباريات سابقة.

يذكر أن الأخضر يلاقي المكسيك في 30 من نوفمبر الجاري، في ختام دور المجموعات، ويحتاج للفوز بها كي يصعد لدور الـ16، أما التعادل فسيجعله في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.