ثأر كروس وعقدة زيدان .. ليلة الانتقام لريال مدريد ضد تشيلسي

مواجهة منتظرة في نصف نهائي الأبطال

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في الانتقام من تشيلسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كروس سبق أن لعب ضد تشيلسي في 19 مايو 2012 في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام البلوز الذين حصدوا اللقب الأوروبي الأول في تاريخهم.

الفرصة تتجدد مرة أخرى أمام الألماني، ليلعب ضد تشيلسي الليلة، في إياب نصف نهائي الأبطال مع ريال، بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق.

ماذا حدث وقتها؟

كل شيء كان جاهزًا في بافاريا لتتويج بايرن بلقب الأبطال، حيث كان يوب هاينكس هو المدير الفني للفريق في مواجهة روبيرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي.

المباراة لم تكن سهلة، حيث نجح بايرن في التقدم عن طريق توماس مولر الذي استغل تمريرة كروس ليضعها في شباك بيتر تشيك.

الأمور كانت تسير نحو فوز بايرن قبل نهاية اللقاء بـ7 دقائق، قبل أن يأتي ديدييه دروجبا ليسجل هدف التعادل القاتل ليلجأ كل منهما للوقت الإضافي.

الفرصة أتيحت لبايرن في خطف المباراة بالشوط الثاني الإضافي من ركلة جزاء، لكن آريين روبن أهدرها وتصدى لها بيتر تشيك لتنتهي الأمور بركلات الترجيح.

تشيلسي حسم النتيجة لصالحه، بنتيجة 4/3 بعد إهدار خوان ماتا من البلوز، وإيفيكا أوليتش وباستيان شفاينشتايجر من بايرن ميونخ.

ماذا قال كروس عن هذه المباراة؟

النجم الألماني قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة ستامفورد بريدج التي ستقام الليلة:"لقد عانيت كثيرًا من هذه المباراة ومررت بوقت صعب للغاية".

وأضاف:"من أجل الفوز يجب عليك المرور بمواقف صعبة، ونحن نعلم أن الموسم الحالي لم يكن مريحًا، لكننا تغلبنا على أشياء كثيرًا ومن الطبيعي الشعور ببعض التعب".

كيف يبدو سجل زيدان أمام توخيل؟

المدرب الألماني توماس توخيل يواجه نظيره زين الدين زيدان، وهو يتمتع بسجل نظيف من دون أي هزيمة.

توخيل خاض 5 مواجهات ضد زيدان، تعادل في 4 مباريات وخسر مرة وحيدة، وفي حالة تفادي الهزيمة الليلة سيتأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال.

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