مهاجم الفتح: زوجتي ستساندني أمام والدها تين كات مدرب الاتحاد

تي فريدي يتحدث عن مواجهة والد زوجته هينك تين كات في مباراة الفتح والاتحاد.

أكد الهولندي ميتشيل تي فريدي، مهاجم نادي الفتح، على أن مواجهة الحزم كانت صعبة للغاية، متحدثًا أيضًا عن مواجهة الاتحاد المقبلة، والذي والد زوجته هينك تين كات.

الفتح حقق الفوز على الجزم بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تي فريدي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كنا بعيدين عن سلسلة الانتصارات، ومباراة الحزم كانت قوية، لأننا استقبلنا هدف في الدقائق الأولى، ولكن بتكاتفنا استطعنا العودة".

المهاجم الهولندي تابع: "قدمنا الشوط الأول بشكل جيد، وبين الشوطين اتفقنا على التركيز وعدم الوقوع في أخطاء دفاعيًا".

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لاعب الفتح تحدث عن مواجهة تين كات حيث قال: "سنضع العلاقات العائلية جانبًا، ولكن زوجتي ستساندني ولن تساند والدها مدرب الاتحاد".

تي فريدي يقدم مستوى جيد مع الفتح هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل 6 أهداف خلال 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح سيواجه الاتحاد يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.