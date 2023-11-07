تين هاج يطرد سانشو من مجموعة "واتساب" لاعبي مانشستر يونايتد!

تطور سلبي جديد في العلاقة بين النجم الإنجليزي والمدرب الهولندي.

تطور سلبي جديد يحدث في العلاقة بين إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه جادون سانشو، الذي لا يتدرب في الوقت الحالي مع الفريق الأول للشياطين الحمر.

وحدثت مشكلة خلال مطلع الموسم بين سانشو وتين هاج، أفضت إلى استبعاد الأول تمامًا من حسابات المدرب الهولندي وتصاعد الأمر إلى وسائل الإعلام.

الآن الأمور اتخذت منحنى مختلفًا، حيث قام المدرب الهولندي باستبعاد سانشو من مجموعة الفريق الأول على تطبيق "واتساب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذه المجموعة يرأسها تين هاج ويرسل من خلالها معلومات هامة وحساسة للاعبي الفريق الأول، ولم يرد أن يعلم بها سانشو.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الأخير مرتبط بالرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق انتقالات يناير، إذ باتت كل الأبواب مغلقة أمامه في قلعة الشياطين الحمر.