تين هاج: دي يونج؟ لا تزال مشاركته محل شك

إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام يؤكد أن مشاركة فرينكي دي يونج أمام يوفنتوس ليست مضمونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إيريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي إن مشاركة نجم وسط الملعب فرينكي دي يونج لا تزال محل شك.

ويستضيف يوفنتوس مساء غد الثلاثاء فريق أياكس أمستردام الهولندي على ملعبه أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وستلعب المباراة ضمن منافسات الإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في هولندا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث المدير الفني للفريق الهولندي إيريك تين هاج حول صعوبة المباراة وأهميتها.

وقال تين هاج: "نحن نتطلع إلى الفوز بكل تأكيد، هذا ما نلعب من أجله في كل مباراة أيًا كانت قيمة المنافس واسمه"

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة مميزة في الذهاب، وهذا ما يعطينا الحافز من أجل مواصلة ما بدأناه قبل أسبوع في أمستردام"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "يوفنتوس خصم صعب ومن أقوي المرشحين لنيل اللقب، لذا سنعمل على اللعب بحذر ولكن سنفكر في الفوز كما أشرت"

وحول مشاركة نجم الفريق فرينكي دي يونج قال تين هاج: "لا يمكنني الجزم بشيء الآن، سنضطر إلى الانتظار حتى الغد لنعرف كل شيء"

وأضاف: "فرينكي قد يشارك وقد يغيب، حتى الآن نحن لم نتأكد بنسبة 100% من جاهزيته ولن نستطيع أن نقرر أي شيء بخصوصه"

وتابع: "بالطبع سيكون وجوده مهمًا ونأمل في أن يصل إلى المباراة بجاهزية كاملة حتى يعطينا الإضافة التي نحتاجها في مباراة كبيرة كتلك"

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يذكر أن يوفنتوس سيلعب مواجهة الغد منقوصًا من خدمات نجميه الكرواتي ماريو ماندجوكيتش والإيطالي جورجيو كيليني.