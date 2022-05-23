تين هاج: حقبة جوارديولا وكلوب ستنتهي .. وهذا دور رونالدو

ظهر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، اليوم الإثنين في أول مؤتمر صحفي له في إنجلترا، في تقديمه أمام وسائل الإعلام كمدرب جديد في أولد ترافورد.

تين هاج سيبدأ مهام عمله كمدرب جديد لمانشستر يونايتد، بعد إنتهاء فترة المدرب المؤقت رالف رانجنيك بعد موسم مضطرب في أولد ترافورد.

واختار المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، مساعديه ميتشل فان دير جاج مساعد تين هاج في أياكس الموسم الماضي والمخضرم ستيف مكلارين، المدرب المساعد لسنوات عديدة في جهاز السير أليكس فيرجسون أيقونة تدريب مانشستر يونايتد.

القضاء على هيمنة مانشستر سيتي وليفربول

صرح تين هاج حول هيمنة مانشستر سيتي وليفربول على الكرة الإنجليزية: "في هذه اللحظة أنا معجب بهما -بيب جوارديولا، يورجن كلوب -".

وأردف: "يلعب ليفربول ومانشستر سيتي كرة قدم رائعة، لكن دائمًا هناك وقت وستنتهي هذه الحقبة أتطلع إلى معركة معهم وأنا متأكد من أن الأندية الأخرى سترغب في فعل ذلك".

وأضاف: "أنا متحمس للعمل هنا، هذا النادي لديه تاريخ عريق ورائع دعونا نصنع المستقبل".

وأردف: "إذا عمل الجميع هنا بجد، والتزام بنسبة 100 في المائة فأنا متأكد من أننا سنحقق النجاح".

وتابع: "الخطة ضخمة، لكن ليس لدينا سوى وقت قصير".

وعن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قال الهولندي: "لا أفكر في ذلك في هذه اللحظة، أعتقد أن هذا مشروع ويستغرق وقتًا نريد الفوز في كل مباراة ثم ننتقل من مباراة إلى أخرى وبعد ذلك سنرى".

تين هاج يحدد موقفه من كريستيانو رونالدو

وقال مدرب أياكس السابق عن كريستيانو رونالدو: "رونالدو ضمن خطتي في يونايتد بالتأكيد لديه مستقبل في الفريق".

وأضاف: "يستطيع رونالدو أن يسجل الأهداف، علينا التحدث سويًا حول دوره مع النادي في الفترة القادمة قبل أن أقول أي شيء".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنهي الموسم في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

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