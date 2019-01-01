تين كات يرفض التقليل من كأس الخليج العربي

تين كات مدرب الوحدة الإماراتي يدافع عن بطولة كأس الخليج العربي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب تين كات المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي إن كأس الخليج العربي بطولة مهمة، وذلك قبل مواجهته أمام بني ياس غدًا الجمعة.

وقال كات أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيتعين علينا مجابهة خصم قوي وصعب، بني ياس يلعبون كرة قدم رائعة وأنا أكن لهم كل احترام"

وأضاف: "المباراة ستكون صعبة ولكن علينا أن نثبت قدرتنا على الفوز بأي مباراة لأننا هنا من أجل الفوز بالبطولة وليس لأي هدف آخر"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وتابع: "نحن محظوظون لامتلاك مجموعة شابة وعدة مواهب رائعة في فريقنا، بني ياس لا يمتلك نفس التنوع وهو شيء يجب علينا استغلاله"

وعن لائحة البطولة التي تنص على مشاركة 3 لاعبين تحت 21 سنة قال: "هذا الأمر يعتبر ميزة بالنسبة لنا لأننا نمتلك بالفعل 3 لاعبين تخت 21 عامًا في تشكيلتنا الأساسية"

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يذكر أن تين كات كان قد صرح من قبل بأن التتويج ببطولة كأس الخليج العربي يعد أحد أولوياته بالنسبة للموسم الحالي الذي ينافس فيه على أكثر من جهة.