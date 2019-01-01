تين كات: هدفنا التتويج بالكأس لإسعاد جماهير الوحدة

هل يتوج الوحدة بكأس الخليج العربي الإماراتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدرب الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، على أن فريقه سيقاتل في مباراة نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، من أجل التتويج به.

وأضاف تين كات خلال تصريحات لبرنامج "صدى الملاعب": "هدفنا حاليًا هو التتويج بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي، حيث نتحسن في المستوى منذ وصولي للفريق".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه يعمل من أجل إسعاد جماهير الوحدة، وذلك بالتتويج بلقب كأس الخليج.

💎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 الجوهرة الإنجليزية .. جادون سانشو هو الفائز بالمركز الأول في قائمة #NxGn لأفضل 50 لاعبًا صاعدًا في العالم 🔝✨ pic.twitter.com/QXflpGVdR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

تين كات علق عن ما حدث مع المغربي مراد باتنة، حيث قال: "ما حدث بينه وبين النادي، ولا يمكن الحديث عنه".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلًا: "إسماعيل مطر قائد مميز وواحد من أفضل اللاعبين، وجددنا عقده، وعندما يتواجد يكون مؤثرًا جدًا، ولكنه الآن غير جاهز بشكل كامل".

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الوحدة يستعد لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم 22 مارس الجاري، في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.