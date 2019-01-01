تين كات: نحتاج لمزيد من الحظ أمام الريان.. وتيجالي: هي أهم مباراة

الوحدة اقتنص فوزًا صعبًا بقطر، والآن الإياب على أرضه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتسلح تين كات؛ المدير الفني للوحدة الإماراتي، بعدة عوامل في مواجهته أمام الريان القطري، مؤكدًا على صعوبة المباراة.

العنابي يستضيف الفريق القطري غدًا الإثنين، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

محمد علاء: مواجهة الوحدة انطلاقة جديدة لـالريان

لقاء الذهاب بين الفريقين خطف به الوحدة الفوز في الوقت القاتل من ضربة جزاء سجلها ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 3+90.

وقال تين كات، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "المباراة صعبة على الفريقين، نحتاج لمزيد من الحظ في هذا اللقاء، وجمهورنا سيكون سلاحنا الأول، والتركيز سلاحنا الثاني، وسنقاتل بكل ما نملك".

وفي المؤتمر نفسه، علق تيجالي؛ محترف العنابي: "مواجهة الريان أهم مبارياتنا في هذا الموسم، سأبذل قصارى جهدي، وسأقدم كل ما لدي للمساهمة مع زملائي في الفوز وتحقيق أهم ثلاث نقاط".

جماهير الوحدة الإماراتي تُدشن وسم خاص لدعم الفريق قبل مواجهة الريان

يذكر أن الوحدة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، مقتسمًا الصدارة مع اتحاد جدة السعودي، بينما يتذيل الريان الترتيب بثلاث نقاط فقط، متساويًا مع لوكوموتيف الأوزبكي.