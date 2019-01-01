تين كات: شباب الأهلي هو الفريق الأصعب بالنسبة لنا

الوحدة سيخوض المباراة دون مغامرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تين كات؛ المدير الفني للوحدة الإماراتي، أن مواجهة شباب الأهلي هذه المرة مختلفة وسيخوضها دون مغامرة، وإن كان يرى أنه الفريق الأصعب الذي يواجهه.

العنابي يلاقي شباب الأهلي غدًا الأربعاء، على ملعب راشد، ضمن الجولة الـ21 بدوري الخليج العربي الإماراتي.

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وقال تين كات، خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي للوحدة: "شباب الأهلي هو الفريق الأصعب الذي يواجهنا دائمًا، لكننا قادرين على إيقاف خطورته، سألعب بأفضل تشكيل ولن أغامر في هذه المباراة، لأنني أتمنى أن يكون فريقي على أتم جاهزيته بالمباراة المقبلة أمام الريان".

وحول اللقاء نفسه، علق حسين عباس؛ لاعب العنابي: "سندخل المباراة بتركيز عالي من أجل تقديم أداء جيد، وسنعمل على استغلال الفرص بشكل جيد بهدف تحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يأتي خصمه بالغد في المركز الثالث بـ41 نقطة.