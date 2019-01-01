تين كات: تيجالي مهاجم مذهل وسعيد من أجل الوحدة

مدرب فريق الوحدة يتحدث عن مهاجمه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أشاد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، بلاعبه سيباستيان تيجالي، بعد قيادة فريقه لتحقيق الفوز على العين.

تين كات قال خلال تصريحات لبوابة العين الإماراتية: "لا يمكن للاعب آخر غير تيجالي أن يسجل مثل هذا الهدف، فهو مهاجم مذهل".

المدرب الهولندي تابع: "تيجالي داخل الصندوق هو رائع جدًا، وأنا سعيد للغاية من أجله، لأنه سجل هذا الهدف من أجل الفريق".

قائمة عنابي تحت 20 عامًا لمواجهة أوكرانيا في كأس العالم للشباب.. بالتوفيق شباب! 🙏 pic.twitter.com/gL6aozirt7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 27, 2019

وأشار تين كات إلى أنه سعيد جدًا من أجل الفريق ككل، بعد الحصول على المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي.

تيجالي قاد الوحدة لتحقيق الفوز على العين، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، ليقوده للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.