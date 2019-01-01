تين كات: الوحدة قادر على إيقاف خطورة شباب الأهلي

مدرب الوحدة يتحدث عن عودة المصابين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، على أن فريقه قادر على إيقاف خطورة شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما.

الوحدة سيواجه شباب الأهلي دبي مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تين كات قال خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نلعب المباراة في ظروف أفضل، بعد استعادة 4 لاعبين مهمين بالتشكيل الأساسي".

لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي ترفض الطعن المقدم من نادي الاتفاق ضد إيقاف مدافعه حسين السيد 4 مباريات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق ❌ pic.twitter.com/W5OgM2Rl4Q — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 15, 2019

المدرب الهولندي واصل: "لم نكن محظوظين في الفترة الماضية، بسبب الغيابات التي كنا نعاني منها".

الوحدة يسعى لتحقيق الفوز على شباب الأهلي، من أجل تعطيل الأخير صاحب المركز الثاني خلف الشارقة المتصدر.

بينما يحاول شباب الأهلي الفوز، من أجل استمراره في المركز الثاني.